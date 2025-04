En medio del litigio legal que enfrentan Camila Mayan y Alexis Mac Allister tras ponerle punto final a su historia de amor, en Infama revelaron dónde se llevaría a cabo el juicio para determinar si a la joven le corresponde una compensación económica por sus años junto al futbolista.

“En primera instancia, el fallo fue a favor de Cami Mayan. ¿Qué pasó? Fue aprobada la apelación para que el juicio se haga en Inglaterra. Y ahora es, ¿se lo llevan a Inglaterra o no se lo llevan?”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de América, Gonzalo Sorbo.

Tras escucharlo, Marcela Tauro intervino con un análisis sobre el tema: “Mirá, yo en su momento estaba de acuerdo con Cami, creo que le correspondía. Ya ahora tiene que soltar porque se va a enfermar”. Y cerró, en referencia a la nueva vida de Alexis con su pareja, Ailén Cova, con quien espera a su primer bebé: “Él va a ser papá”.

QUÉ DIJO CAMILA MAYAN TRAS CONOCERSE QUE ALEXIS MAC ALLISTER ESPERA UN HIJO CON AILÉN COVA

A poco de conocerse que Alexis Mac Allister y Ailén Cova tendrán a su primer hijo, en LAM mostraron una nota que le hicieron a Camila Mayan, la expareja del futbolista, con quien sigue teniendo un conflicto judicial.

Indagada por el cronista del ciclo de América, Rodrigo Bar, sobre el estado de la causa que lleva adelante con su ex en la justicia, la joven se sinceró: “Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando“.

“Nos dijo algo muy cortito: le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que habían faltado. Y me dijo que ‘mucho de lo que dicen es show’”, le comentó el notero. Pero Camila se mantuvo firme con su postura: "Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores".

“Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que había y las que me encontré. Está todo grabado“, agregó la influencer, dejando en claro que hay registro de las pertenencias que asegura que le faltan.

“¿Por qué creés que dicen que hacés show con esto?”, le consultó el movilero. Y Mayan cerró, visiblemente molesta: "Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así“.