Camila Mayan contó en diálogo con LAM la verdad sobre la supuesta ayuda económica que recibió de Alexis Mac Allister cuando terminaron su relación y dejó Inglaterra para establecerse como influencer en Argentina.

“Tu exsuegra dijo que habías recibido una cantidad de dinero y que te pagaban el alquiler por dos años, que eso fue parte del arreglo, y tu abogado dijo que no existió ese tipo de arreglo, ¿cómo es eso?”, le preguntó Marcela Feudale.

A lo que la influencer contestó: “Yo vine acá con dos meses de alquiler pago, dos meses no son dos años y la diferencia es bastante grande; estuve en un departamento de alquiler temporario porque no tenía donde quedarme y ella me ayudó con algo”.

Camila Mayan habló con LAM.

“Pero después yo seguí haciendo la mía y me tuve que volver a mudar porque los temporarios son hasta tres meses. En eso me fui, me elegí yo mi departamento, me lo pago yo todos los meses”, remarcó.

Al final de la entrevista, Camila aclaró: “No hay nada más, no es en Puerto Madero, tampoco tengo departamento propio ni me quedé el auto que yo tenía allá, lo tuve que devolver”.

CAMILA MAYAN REVELÓ CÓMO ATRAVESÓ LA EXPOSICIÓN DESPUÉS DE SU SEPARACIÓN

Camila Mayan reveló en el ida y vuelta con Ángel de Brito y las angelitas cómo atravesó la exposición después de su separación de Alexis Mac Allister.

“Era yo viéndome en la tele todos los días, para mí era incomodísimo, la pasaba mal e igual cada oportuidad que tuve la tomé, si hay algo que no hago es rascármela”, dijo sincera.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.