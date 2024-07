Camila Mayan habló con LAM sobre su presente en medio de la polémica por la compensación económica que le pide a Alexis Mac Allister y contó que vive de su trabajo en redes sociales.

“Me cuido un montón con lo que digo para no generar más polémica de la que hay, trabajo un montón, hay personas que creen que las redes son una boludez pero es un trabajo”, dijo contundente.

Entonces, la influencer remarcó: “Solo con la exposición o ser la ex de ninguna marca me hubiera pagado nunca ni ningún canal me hubiera contratado, lo que hago día a día lo hago yo”.

“Ni bien llegué de Inglaterra me puse a trabajar con todo, fui a todos los lugares que me invitaron, hablé con todas las personas que pude, hice todos los contactos yo”, agregó Camila.

CAMILA MAYAN SE DEFENDIÓ CONTUNDENTE DE QUIENES LA CRITICAN

Camila Mayan se defendió contundente de quienes la critican por pedir una compensación económica a Alexis Mac Allister y aseguró que vive de su trabajo en las redes sociales.

“Todo lo que tenía a mi alcance lo hice, era yo, era yo sin pareja, cada oportunidad que tuve la tomé, si hay algo que no hago es rascarmela”, aclaró tajante.

Al final, la influencer manifestó: “Si yo no me hubiera estado preparando antes... porque realmente quería trabajar de esto, lo tomé como un trabajo, siempre hice cosas, me preparé para estar acá”.

