Camila Mayan habló con Socios del Espectáculo sobre su polémica separación de Alexis Mac Allister y fue filosa al referirse a la madre, Silvina, del campeón del mundo.

“¿Qué te pasa cuando la escuchas que dice que tu dolor está ligado al dinero?”, le preguntaron ell contestó: “Es una lástima, yo sé que no es así, no me puedo preocupar por lo que piensa la gente que no está en mi vida”.

Camila Mayan habló de la mamá de Alexis Mac Allister con Socios del Espectáculo.

“La mamá de él dice que ellos te ayudaron hasta que vos empezaste a hablar”, le comentó el movilero y ella dijo tajante: “Yo no hablé casi nunca, ahora estoy obligada a hablar para aclarar cosas”.

CAMILA MAYAN DESMINTIÓ LA VERSIÓN DE QUE ALEXIS MAC ALLISTER LE ALQUILÓ UN DEPARTAMENTO Y UN AUTO

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Camila Mayan desmintió la versión de que Alexis Mac Allister le alquiló un departamento y un auto: “Nadie me dio ningún auto, ni ningún departamento”.

“De hecho tuve que devolver el auto que tenía cuando vivía afuera. Esto es lo que pasa, se empiezan a decir cosas que no son y para mí es una paja la verdad”, remarcó.

