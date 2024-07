Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister, quien fue su amiga durante toda su vida, sigue siendo señalada como la tercera en discordia en la pasada relación del futbolista de la Selección Argentina con Camila Mayan.

La joven recibe, especialmente en Instagram, un montón de mensajes negativos, tanto en la cuenta de Alexis como en la suya. Cansado de que las personas crean que ella habría sido la culpable de que él se separara de Camila, finalmente, puso los puntos.

Ailén es señalada como la tercera en discordia en la pasada relación de Alexis y Camila.

“A mí en lo personal no me influye para nada lo que se dice, porque estoy acostumbrado desde chico a escuchar cosas y a que digan tantas barbaridades, que ya hoy por hoy da igual”, destacó en diálogo con Matías Martin en Urbana Play, antes de pararle el carro a los haters.

ALEXIS MAC ALLISTER HABLÓ DEL ODIO QUE RECIBE AILÉN COVA EN LAS REDES

Alexis Mac Allister admitió que le duele que su novia reciba comentarios hirientes en las redes.

Alexis defendió a Ailén de las críticas.

“Me duele un poco por mi familia, obviamente, por mi novia, en especial, porque sé que ella no está acostumbrada a este tipo de cosas. Recién está entrando en un mundo donde se está dando cuenta de un montón de cosas, que tiene lo bueno y lo malo. Cuando le pega a mi familia, ahí sí ya no me da. No me gusta para nada”, sentenció.