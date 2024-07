En medio del festejo de Alexis Mac Allister con su novia Ailén Cova por el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América, la ex del futbolista, Camila Mayan, abrió en vivo la convocatoria de candidatos.

En Patria y Familia, en streaming del que forma parte en Luzu TV, Cami contó que no tiene ganas de salir a bailar, con este arrollador frío invernal, para conocer a alguien.

Camila abrió la convocatoria de candidatos en Patria y Familia.

“No tengo ganas de salir a bailar cuando hacen menos de 10 grados para ver si me agarro un chonguito para cog... Todos los pibes que conozco tienen mi Instagram y mi WhatsApp, que me escriban y hacemos algo”, sentenció, contundente.

CAMILA MAYAN PREFIERE ESTAR SOLA ANTES QUE SALIR DE LEVANTE

Camila Mayan también aclaró que prefiere estar sola antes que salir al boliche de levante.

“No voy a ir a buscar al boliche, a ver si alguno... Porque después una va y tiene que estar ahí pelotudiando a ver si ese te da bola. Y yo no voy a ir a estar toda la noche atrás de un pelotud... a ver si me da bola o no...”.

A Camila le da fiaca salir de levante en invierno.

“Si me quiere dar bola, que me dé bola, y si no me quedo sin cog... y me la re chupan todos”, cerró, sin filtro.