La demanda de Camila Mayan a Alexis Mac Allister para que le dé una compensación económica por los años en que fueron pareja puso a la influencer en el centro de la escena, y ella negó que se haya consolidado en el medio por ser la ex del Campeón del Mundo en Qatar 2022.

“Trato de hablar de eso lo menos posible”, arrancó.

Luego, la panelista de Patria y Familia (Luzu TV) se jactó: “Aparte de eso, trabajo un montón”.

“Si hay personas que creen que las redes son una boludez o lo que sea, buenísimo, pero es un trabajo”, desarrolló en un móvil para LAM.

Camila Mayan se despegó de Alexis Mac Allister.

Ahí, Camila Mayan refutó los argumentos que esgrimen desde el entorno de Alexis Mac Allister: “La realidad es que solo con la exposición o solo con ser la ex de ninguna marca me hubiera pagado nunca, ni ningún canal me hubiera contratado”.

LA CARRERA UNIVERSITARIA DE CAMILA MAYAN

Estilista y Licenciada en Administración, carrera que cursó en la UBA a distancia, la joven enfatizó: “Ni bien llegué de Inglaterra, me puse a trabajar con todo lo que pude, fui a todos los lugares que me invitaron, hablé con todas las personas que pude, hice todos los contactos que se me dieron”.

Camila Mayan en LAM.

“Todo lo que tenía a mi alcance lo hice y era yo, y era yo sin pareja. Lo venía preparando hace mucho tiempo y venía, qué sé yo, viendo cómo me podía ir metiendo en esto”, continuó.

“Yo realmente lo tomé como un trabajo y traté de prepararme siempre que pude y de hacer cosas para poder estar acá”, cerró Camila Mayan renegando de Alexis Mac Allister.