Camila Mayan hizo una confesión en una nota con Socios del Espectáculo al hacer referencia a la compensación económica que le pide a su expareja, el futbolista de la Selección argentina Alexis Mac Allister.

“¿Cómo tomaste la decisión de hacer este pedido?”, le preguntaron y fue entonces cuando reveló: “Lo pensé mucho porque sabía a lo que me enfrentaba, que es lo que está pasando hoy, y me daba mucho miedo”.

“Pero dije ‘bueno, si es algo que me corresponde, no voy a dejar de hacerlo’ porque más allá de lo que crea yo, lo dice la ley”, agregó contundente la streamer respecto de la polémica con el deportista.

Camila Mayan habló con Socios del Espectáculo.

“¿Intentaste mediar antes de llegar a esto y ver si podían llegar a un acuerdo entre ustedes?”, repreguntaron y la influencer aseguró: “Lógico, se llegó a esto por no poder llegar a un acuerdo entre los dos”.

“En su momento yo estaba bastante sola y dije ‘bueno, si no se puede, no se puede y listo’, pero después las cosas cambiaron y busqué otras formas. No me sorprende lo que pasó, no espero nada”, cerró.

CAMILA MAYAN CONTÓ CÓMO ATRAVIESA ESTE MOMENTO DE CRUCE CON SU EX

Camila Mayan contó al programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo atraviesa este momento, en medio de la guerra judicial por la compensación económica con Alexis Mac Allister.

“Estoy tratando de estar lo más tranquila posible, un poquito estresada pero todo bien. Es abrumador todo esto, la compensación económica está en curso desde hace rato”, dijo a los Socios.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.