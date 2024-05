Camila Mayan, sin nombrar a su ex, Alexis Mac Allister, pero dando pistas que indican que estaba hablando de él, recordó el terrible gesto del futbolista luego de haber tenido intimidad cuando todavía estaban de novios.

La influencer contó en Patria y Familia, que se emite por Luzu Tv, que después de haber festejado su cumpleaños con amigos, tuvieron sexo y, acto seguido, él se puso a chatear con una persona a las cuatro de la mañana.

“¿Qué, no puedo hablar con mi amiga?”.

“Ay, qué hacés hablando a esta hora, no se lo dije mal, pero me dio intriga”, admitió ella. Entonces, él le preguntó, “¿qué, no puedo hablar con mi amiga?”, mientras tapaba el teléfono.

¿QUIÉN ERA LA AMIGA CON LA QUE HABLABA ALEXIS MAC ALLISTER?

Acto seguido, Camila deslizó que la amiga con la que Alexis se puso a hablar después de haber tenido sexo con ella era AIlén Cova, la actual novia del futbolista.

“Se enojó. Al día siguiente él se fue y yo me quedé mal. Después le pedí perdón. ¿Y adiviná? ¿Adiviná dónde está?”.

“Se enojó. Al día siguiente él se fue y yo me quedé mal. Después le pedí perdón. ¿Y adiviná? ¿Adiviná dónde está?”, sentenció, en referencia al flamante noviazgo.