Camila Mayan habló con LAM el último martes por la noche y Alexis Mac Allister se mostró súper enamorado de su novia, Ailén Cova, en sus vacaciones paradisíacas.

El campeón de Qatar 2022 y bicampeón de América se encuentra junto a su actual pareja en las Islas Turcas y Caicos, desde donde compartieron imágenes de sus días en la playa.

Alexis Mac Allister en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram).

Fue Ailén quien publicó una postal del futbolista desde las historias de su Instagram oficial andando en bici y él de inmediato lo reposteó en su cuenta, en medio de la polémica con su ex.

CAMILA MAYAN SE DEFENDIÓ CONTUNDENTE DE QUIENES LA CRITICAN

Camila Mayan se defendió contundente de quienes la critican por pedir una compensación económica a Alexis Mac Allister y aseguró que vive de su trabajo en las redes sociales.

“Todo lo que tenía a mi alcance lo hice, era yo, era yo sin pareja, cada oportunidad que tuve la tomé, si hay algo que no hago es rascarmela”, aclaró tajante.

Al final, la influencer manifestó: “Si yo no me hubiera estado preparando antes... porque realmente quería trabajar de esto, lo tomé como un trabajo, siempre hice cosas, me preparé para estar acá”.

