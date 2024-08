A poco más de un año y medio de su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, Camila Mayan recurrió a un abogado para solicitar una compensación económica por el tiempo que estuvo al lado del futbolista, fuera de la Argentina y dejando atrás el trabajo que tenía.

El reclamo monetario de la influencer derivó a que sea blanco de duros comentarios. Incluso de que la calificaran de “vaga e interesada”.

Harta de las opiniones de terceros, Mayan reveló qué es lo que más le molesta del tema en nota con Socios del Espectáculo.

QUÉ ES LO QUE MÁS LE MOLESTA A CAMILA MAYAN TRAS EL RECLAMO ECONÓMICO A ALEXIS MAC ALLISTER

Notero: -¿Estás cansada de esta situación? ¿Quemada, saturada?

Camila Mayan: -Estaba bastante estresada, ahora me calmé un poco. Las últimas dos semanas sí estuve bastante estresada.

Notero: -¿Qué es lo que te estresó?

Camila: -Esto. Que se hable tanto y las cosas que se dicen. La presión de que nada de lo que diga va a estar bien y tener que estar dando explicaciones de cosas que no me corresponden, o que no quiero.

Notero: -¿Qué es lo que más te molesta de las críticas?

Camila: -Me molesta mucho que digan que yo no hago nada de mi vida. Eso molesta mucho. Que no trabajo, que busco cosas de los demás, porque no es así.

