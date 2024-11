Cami Mayan, influencer y columnista de Patria y Familia en Luzu TV, habló por primera vez sobre las recientes declaraciones de Alexis Mac Allister, futbolista de la Selección argentina, sobre su ruptura amorosa.

En una entrevista para A la Tarde (América), Mayan ofreció su versión de los hechos, desmintiendo rumores y explicando su postura.

“No hay absolutamente nada nuevo con Alexis”, afirmó Mayan. “No hay ninguna historia, no hay ninguna relación.” Respecto a las especulaciones sobre un acuerdo de compensación económica, aclaró que se trata de un tema privado.

Cami Mayan en Los Más Clickeados 2024. Foto: Movilpress.

QUÉ DIJO CAMILA MAYAN SOBRE LOS COMENTARIOS DE ALEXIS MAC ALLISTER

“No voy a dar detalles sobre el proceso legal. Va siguiendo su curso, y si hay dudas, se lo deberían preguntar a los abogados”, añadió.

En relación con la reciente entrevista del futbolista, Mayan opinó: “No dijo mucho, nada nuevo. Yo no salí a ventilar nada. Hubo cosas que me guardé y sigo guardando”.

En diciembre de 2022, Alexis Mac Allister cortó su relación con Camila Mayan para empezar su noviazgo con Ailén Cova, su mejor amiga de la adolescencia. (Foto: Instagram/alemacallister - camimayan)

Mayan expresó que aún le faltan objetos tras la mudanza de la casa que compartía con Mac Allister. “Había cosas personales que no eran de valor económico, pero sí sentimental, como apuntes de la facultad y regalos familiares”, detalló. “Es doloroso no poder disponer de tus propias pertenencias”.

CUÁNDO SE ENTERÓ CAMILA MAYAN QUE ALEXIS MAC ALLISTER QUERÍA SEPARARSE

Cami aclaró: “Ya conté cómo me enteré. No fue el 24 de diciembre, sino en otro momento. No voy a entrar en detalles sobre lo íntimo de una pareja, eso es algo privado”.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Además, Mayan respondió a quienes la acusan de hablar públicamente sobre su separación: “Dicen que yo ventilo, pero estoy todos los días en el stream. Hablo de mis experiencias, buenas y malas, y cuando puedo aportar algo, lo hago. Si otros hablan para dar su versión, eso es otra cosa”.

Finalmente, Cami aclaró que no tiene relación con su exsuegra, quien ha emitido comentarios críticos hacia ella. “No hay relación, no hay tal vínculo”, afirmó. Además, evitó hablar sobre Ailén Cova, actual pareja de Mac Allister: “No voy a opinar sobre eso”.