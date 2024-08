A casi dos años de su recordada separación de Alexis Mac Allister tras la finalización de la Copa del Mundo Qatar 2022, Cami Mayan no ha vuelto a formar pareja y en Noche al Dente le preguntaron si se animaría a encarar otra relación con un futbolista.

La pareja con Mac Allister no terminó bien ya que Cami se vio de un día para el otro desalojada de la casa del futbolista de la Selección Argentina en favor de la amiga de toda la infancia de este, Ailén Cova, y de ahí que su reacción sorprendió al conductor Fernando Dente.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister fueron pareja durante cinco años. (Foto: instagram/camimayan)

“Para mí nunca digas nunca. No voy a generalizar ni nada por el estilo. Lo que yo hago es agarrar qué cosas sí y qué cosas no, o sea, qué cosas no quiero volver a pasar en una relación o qué cosas no quiero volver a permitir en una persona en mi vida y qué cosas le damos para adelante”, dijo Cami.

QUÉ DIJO CAMILA MAYAN SOBRE INICIAR UN NUEVO ROMANCE CON UN FUTBOLISTA PROFESIONAL

Cuando Fernando Dente le recordó que Julieta Poggio dijo en su momento que jamás intentaría mantener una relación con un futbolista porque “son piratas”, Cami explicó que “a ella también se lo preguntan mucho eso. “Pero yo creo que quedé del otro bando”, señaló.

(Foto: Instagram / camimayan, alemacallister)

Mayan explicó cómo incide en la vida de una influencer como ella haber acompañado a un futbolista profesional por diferentes ciudades de Europa. “Tenés que amoldar un gran porcentaje de tu vida a lo que sucede y estar pendiente de muchas pequeñas cosas, que después hacen a la sumatoria de que todo salga bien y que ellos se desarrollen como en su rol”, reveló.

“A mí lo que me pasaba mucho era que soy una persona compañera, pero también tenía un poco como ese híbrido de que yo también quería hacer la mía, no quería cerrarme solo a eso. De hecho, cuando me fui de acá seguí estudiando”, le contó a Dente.

