Si bien prefiere mantener las cuestiones relacionadas a su vida personal en el ámbito de lo privado, Alexis Mac Allister dio una profunda nota donde ahondó en su situación judicial con Camila Mayan, su presente sentimental con Ailén Cova y hasta se refirió a la reciente separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

“(Con Camila) no hubo más relación. Ella tomó su camino y yo tomé el mío. Y bueno, lo otro, obviamente, está todo en la Justicia donde tiene que estar. Y estamos esperando”, comezó diciendo el futbolista en A la tarde.

“En su momento charlamos las cosas que teníamos que charlar y fue claramente una decisión de ella (recurrir a la Justicia). Pero está todo bien y está en su derecho. Hubo una separación y ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que capaz que ella sintió, o que ella cree que pasaron. Pero bueno, yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy muy tranquilo”, agregó.

Foto: Captura (América)

En cuanto a la ruptura de Enzo y Valentina, Alexis reconoció que el deportista no tocó el tema con él: “Por lo menos conmigo no lo habló. Y nada, creo que son cosas muy personales. Obviamente no me voy a meter en nada de esas cosas. Simplemente, la conozco a Valentina, lo conozco a Enzo, y ojalá que pueda ser lo mejor para los dos. Y que lo más importante es poner siempre la familia delante de todo”.

Por último, Mac Allister se mostró muy feliz con su noviazgo: “Estamos muy bien, armando nuestra vida allá, en Inglaterra. Así que estamos contentos de disfrutar la vida juntos”, cerró, con una sonrisa plasmada en el rostro.

Foto: Web

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CAMILA MAYAN CONTÓ LA VERDAD SOBRE LA AYUDA ECONÓMICA QUE RECIBIÓ DE ALEXIS MAC ALLISTER CUANDO TERMINARON

Camila Mayan contó en diálogo con LAM la verdad sobre la supuesta ayuda económica que recibió de Alexis Mac Allister cuando terminaron su relación y dejó Inglaterra para establecerse como influencer en Argentina.

“Tu exsuegra dijo que habías recibido una cantidad de dinero y que te pagaban el alquiler por dos años, que eso fue parte del arreglo, y tu abogado dijo que no existió ese tipo de arreglo, ¿cómo es eso?”, le preguntó Marcela Feudale.

A lo que la influencer contestó: “Yo vine acá con dos meses de alquiler pago, dos meses no son dos años y la diferencia es bastante grande; estuve en un departamento de alquiler temporario porque no tenía donde quedarme y ella me ayudó con algo”.

Camila Mayan habló con LAM.

“Pero después yo seguí haciendo la mía y me tuve que volver a mudar porque los temporarios son hasta tres meses. En eso me fui, me elegí yo mi departamento, me lo pago yo todos los meses”, remarcó.

Al final de la entrevista, Camila cerró: “No hay nada más, no es en Puerto Madero, tampoco tengo departamento propio ni me quedé el auto que yo tenía allá, lo tuve que devolver”.