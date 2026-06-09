Federico Bal y Yanina Latorre volvieron a generar repercusiones luego de un intercambio que tuvo lugar durante una entrevista en la que la panelista hizo una referencia irónica a las conocidas polémicas sentimentales del actor.

Lo que comenzó como una broma terminó provocando una respuesta inmediata de Bal, quien decidió frenar el comentario y expresar su incomodidad ante el tema. Es que durante la charla en SQP, Yanina Latorre lanzó una observación vinculada al historial amoroso del hijo de Carmen Barbieri.

Fede Bal y Evelyn Botto hablaron con Yanina Latorre para SQP (Foto: captura de América).

Lejos de seguir el juego, Federico respondió de manera tajante y dejó en claro que no le causó gracia la referencia en frente a su actual novia, Evelyn Botto.

Con una frase directa, el actor pidió que no se insistiera con ese tipo de chicanas y remarcó que el comentario le parecía excesivo, y quien terminó aplacando la situación fue la comediante.

ASÍ FUE LA CHARLA ENTRE YANINA LATORRE Y FEDE BAL QUE DIO QUE HABLAR

Fede Bal: “Agradezco tu don de gente conmigo en estos últimos 12 o 13 años”.

Yanina Latorre: “Menos los chats”.

Fede Bal: “Anecdótico”.

Evelyn Botto: “A mí me da gracia siempre”.

Yanina Latorre: “¿A vos te prometió algún tipo de tatuaje?“ (por los supuestos chats con Estefanía Berardi, en los que él hablaba de tatuarse su nombre).

Fede Bal: “¡Para! Es horrible decirle eso en vivo a mi novia. No seas bol… dale, es mucho".

Fede Bal y Evelyn Botto hablaron con Yanina Latorre para SQP (Foto: captura de América).

Yanina Latorre: “Pero si tiene un humor divino. Estamos hablando de Evelyn Botto, talentosa y con un humor negro tremendo, a otra no se lo preguntaría“.

Evelyn Botto: “Tiene a tres ex tatuadas en el cuerpo, así que a mí me gustaría ser el tatuaje más grande. Mínimo mi cara entera en el muslo”.

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