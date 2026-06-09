Federico Bal y Yanina Latorre volvieron a generar repercusiones luego de un intercambio que tuvo lugar durante una entrevista en la que la panelista hizo una referencia irónica a las conocidas polémicas sentimentales del actor.
Lo que comenzó como una broma terminó provocando una respuesta inmediata de Bal, quien decidió frenar el comentario y expresar su incomodidad ante el tema. Es que durante la charla en SQP, Yanina Latorre lanzó una observación vinculada al historial amoroso del hijo de Carmen Barbieri.
Lejos de seguir el juego, Federico respondió de manera tajante y dejó en claro que no le causó gracia la referencia en frente a su actual novia, Evelyn Botto.
Con una frase directa, el actor pidió que no se insistiera con ese tipo de chicanas y remarcó que el comentario le parecía excesivo, y quien terminó aplacando la situación fue la comediante.
ASÍ FUE LA CHARLA ENTRE YANINA LATORRE Y FEDE BAL QUE DIO QUE HABLAR
Fede Bal: “Agradezco tu don de gente conmigo en estos últimos 12 o 13 años”.
Yanina Latorre: “Menos los chats”.
Fede Bal: “Anecdótico”.
Evelyn Botto: “A mí me da gracia siempre”.
Yanina Latorre: “¿A vos te prometió algún tipo de tatuaje?“ (por los supuestos chats con Estefanía Berardi, en los que él hablaba de tatuarse su nombre).
Fede Bal: “¡Para! Es horrible decirle eso en vivo a mi novia. No seas bol… dale, es mucho".
Yanina Latorre: “Pero si tiene un humor divino. Estamos hablando de Evelyn Botto, talentosa y con un humor negro tremendo, a otra no se lo preguntaría“.
Evelyn Botto: “Tiene a tres ex tatuadas en el cuerpo, así que a mí me gustaría ser el tatuaje más grande. Mínimo mi cara entera en el muslo”.
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