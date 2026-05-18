A horas de la gran noche de los Martín Fierro, estalló una polémica inesperada que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Federico Bal. Todo salió a la luz en Intrusos, donde contaron el insólito conflicto por una exclusiva habitación de hotel Hilton que habría quedado en manos del actor y conductor.

Mientras las figuras comienzan a instalarse para la ceremonia más importante de la televisión argentina, en el ciclo de América revelaron detalles del detrás de escena: “Las primeras figuras ya están llegando. Moria Casán es la primera que ya está alojada en el hotel”, contaron al aire, dejando en evidencia el movimiento frenético de celebridades en las horas previas al evento.

En ese contexto, explicaron que varios famosos reservan suites premium para descansar y prepararse antes de la gala: “Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia”, detallaron.

Foto: Instagram (@balfederico)

Pero el verdadero bombazo llegó después, cuando aseguraron que Wanda habría querido quedarse con una exclusiva suite presidencial que ya estaba reservada por el hijo de Carmen Barbieri: “Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara, que la reservó Federico Bal”, lanzaron en vivo, generando sorpresa inmediata en el estudio.

Según contaron, se trataría de una impactante suite presidencial con dos camas y una tarifa estimada de 1.500 dólares la noche. Lejos de alimentar la polémica, Federico habría reaccionado con total tranquilidad cuando fue consultado por el tema: “Amigo, estoy regando las plantas de mi casa”, respondió entre risas, dejando en claro que no estaba al tanto del revuelo que se había generado.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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LA CHINA SUÁREZ APOSTÓ FUERTE CON UN NUEVO LOOK Y EN LAS REDES NO LA PERDONARON: “MÁS WANDA NARA QUE NUNCA”

Eugenia “la China” Suárez volvió a convertirse en tendencia luego de compartir en redes sociales su impactante cambio de look. La actriz se mostró con una tono mucho más claro y un peinado con mucho volumen, y esa apuesta le valió todo tipo de comparaciones con Wanda Nara.

Si bien muchos usuarios destacaron su belleza y celebraron el gran momento personal que atraviesa junto a Mauro Icardi, otros no tardaron en apuntar contra el parecido cada vez más evidente con Wanda. Las redes explotaron con comentarios filosos y comparaciones inevitables que rápidamente se viralizaron.

“Por fin soy Wandaaa”, “Más Wandanizada que nunca” y “Hola, soy Wanda”, fueron algunas de las frases que más se repitieron en la publicación de la actriz. Así, una vez más, el enfrentamiento mediático entre la China y Wanda volvió a instalarse entre los usuarios, que se dividieron entre quienes defendieron a la actriz y quienes remarcaron el supuesto parecido.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de responder a las críticas, la China eligió mantenerse en silencio y enfocarse en disfrutar de su presente sentimental junto a Icardi, quien recientemente festejó un nuevo campeonato con Galatasaray. Mientras tanto, ella continúa compartiendo imágenes de esta nueva etapa, decidida a no prestarle atención a las polémicas.