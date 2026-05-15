La vuelta de Wanda Nara al país ya empezó a dar que hablar. Y esta vez, no solo por sus proyectos laborales o su situación sentimental, sino por el encuentro que tendría con Agustín Bernasconi, en medio de fuertes rumores de romance.

Según revelaron en A la tarde, la empresaria y conductora organizó una “gran cena” en su casa para celebrar el fin de un rodaje y el nombre del ex MYA apareció como invitado estrella.

“¿Quién volvió al país? Lo adelantamos, Wanda Nara. Hoy, gran cena en su casa. ¿Y quién estaría invitado para celebrar el fin del rodaje? Agustín Bernasconi”, contaron en el ciclo de América.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y sumaron más detalles sobre el esperado encuentro: “Agustín Bernasconi sería el invitado que hoy Wanda recibe en su casa. No sabemos si es Nordelta o el Chateau Libertador, pero hoy, gran cena”.

En el programa también jugaron con la posibilidad de que la velada tenga un tinte mucho más íntimo que amistoso: “¿Y va el novio de Wanda o no? Dicen que Wanda y Martín Migueles están separados”, deslizaron, alimentando aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de la mediática.

Como si fuera poco, en medio del debate surgió otra bomba: la posible presencia de Maxi López en la reunión familiar: “Porque están los hijos, es una mesa familiar. Puede haber presentación...”, cerraron, dejando entrever que Wanda podría haber dado un paso importante en su vínculo con Bernasconi, pese a que él lo desmintió en varios posteos que subió a sus redes sociales.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi?

“Agustín Bernasconi sería el invitado que hoy Wanda recibe en su casa. No sabemos si es Nordelta o el Chateau Libertador, pero hoy, gran cena”.

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AGUSTÍN BERNASCONI TOMÓ DISTANCIA DE WANDA NARA Y PUBLICÓ UN CONTUNDENTE MENSAJE EN INSTAGRAM QUE LO DICE TODO

Después de varios días de especulaciones y versiones que lo señalaban como el nuevo candidato de Wanda Nara, Agustín Bernasconi decidió salir a hablar y hacer una aclaración tajante desde sus redes sociales.

El exintegrante de MYA compartió una historia de Instagram desde Uruguay, donde se encuentra trabajando, y negó de manera categórica cualquier vínculo sentimental con Wanda.

“Hola, ¿cómo andan? Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando”, escribió el cantante sobre una imagen del detrás de escena de una filmación.

Foto: Captura de Instagram Stories (@agusbernasconi07) Por: Fabiana Lopez

Lejos de alimentar las versiones, Bernasconi explicó cuál es su verdadero presente y dejó en claro que está completamente enfocado en lo laboral: “Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes”, agregó, entusiasmado por sus próximos lanzamientos.

Y para cerrar definitivamente el tema, lanzó una frase contundente: “Lo demás es todo mentira”. El mensaje apareció luego de que en las últimas horas crecieran con fuerza los rumores de un supuesto acercamiento entre Agustín y Wanda, algo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en programas de espectáculos.

¡Clarito!