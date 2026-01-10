Camila Mayan reveló que recientemente volvió a tener intimidad después de atravesar un largo período sin relaciones.
Lejos de cualquier tono solemne, Mayan hizo la confesión entre risas.
“Yo venía de un celibato extenso”, lanzó sin rodeos, dejando en claro que había pasado varios meses enfocada en otros aspectos de su vida personal.
La confesión despertó la curiosidad de Federico Popgold, conductor del ciclo, quien intentó precisar el tiempo exacto de esa pausa. Sin dar demasiados detalles, Camila eligió el misterio: “Fueron meses largos”, respondió, evitando cifras concretas pero dejando en claro que no se trató de algo breve.
LA REVELACIÓN DE CAMI MAYAN
Según relató, el reencuentro se dio de manera espontánea. Se trató de un vínculo previo, alguien a quien ya conocía pero con quien nunca había pasado nada. “Empezamos a hablar y pensé que era una gran idea ir a verlo antes de venir para acá”, explicó, dando cuenta de una decisión impulsiva, aunque meditada.
La influencer contó que tomó el auto durante la noche y manejó hasta Canning para concretar el encuentro. Al día siguiente, temprano, debía viajar rumbo a Pinamar junto a Popgold para comenzar la temporada de verano del programa, lo que sumó una cuota extra de nerviosismo a la situación.
Uno de los momentos más comentados fue cuando recordó la llegada a destino. “Le avisé que estaba llegando y no me respondía”, relató. Pasaron apenas unos minutos, pero suficientes para que su imaginación se disparara. “Ya me veía volviendo con toda mi dignidad en el asiento de atrás”, bromeó, provocando carcajadas en el estudio.
Finalmente, el encuentro se concretó y todo salió según lo esperado. “Yo la estaba esperando a las ocho de la mañana en la puerta de mi casa”, acotó Popgold, confirmando que Camila cumplió con el horario pactado para continuar viaje, sin sobresaltos ni contratiempos.