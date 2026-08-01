Tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial 2026, Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez se tomaron unos días para desconectar y eligieron Mykonos, una de las islas más exclusivas de Grecia, como escenario de su descanso.

La influencer compartió en su perfil de Instagram una serie de postales del viaje que en pocas horas acumularon más de 247 mil “me gusta” y cientos de comentarios de sus seguidores.

Entre las imágenes se destaca una foto al atardecer, con la pareja besándose frente al mar mientras el sol se esconde detrás del horizonte de Mykonos.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Mykonos, Grecia. Crédito Instagram @agus.gandolfo

Agustina lució un vestido celeste con espalda descubierta, mientras que Lautaro optó por un traje azul con un pequeño ramillete de flores blancas en la solapa, look que sugiere que la escapada incluyó una celebración especial además del simple descanso post-Mundial.

MATRIMONIO Y FAMILIA, EN EL CENTRO DEL VIAJE

En el epígrafe del posteo, escrito en italiano, Agustina escribió: “Weekend da mamma e papà. Tra amore, risate e un matrimonio speciale” (Fin de semana de mamá y papá.

Entre amor, risas y un matrimonio especial), lo que confirma que durante la estadía en Grecia la pareja siemdo parte de una boda.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Mykonos, Grecia. Crédito Instagram @agus.gandolfo

Las fotos muestran también una ceremonia frente al mar, con una decoración floral blanca y una vista privilegiada del Egeo, además de un salón preparado para la celebración con mesas largas vestidas de blanco y una vista panorámica al atardecer.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Mykonos, Grecia. Crédito Instagram @agus.gandolfo

El posteo también incluye un video, junto con una imagen de una escapada nocturna en un restaurante con vista a una pileta iluminada y palmeras, lo que da cuenta de que el fin de semana combinó momentos familiares con salidas de pareja.

Weekend da mamma e papà. Tra amore, risate e un matrimonio speciale 🤍 El posteo de agus.gandolfo

LOS DETALLES QUE ACOMPAÑARON EL POSTEO

Entre las fotos también aparece un dibujo infantil, sostenido por las manos de Lautaro durante un vuelo, en lo que parece haber sido la forma de tener cerca siempre a la familia

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Mykonos, Grecia. Crédito Instagram @agus.gandolfo

Además, Agustina compartió una selfie frente al espejo con un vestido tejido en tono beige, gorro a juego y anteojos de sol, en la que se la ve en la habitación del alojamiento con vista a una pileta y a la arquitectura blanca típica de Mykonos.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez en Mykonos, Grecia. Crédito Instagram @agus.gandolfo

Entre los comentarios se destacó el de la usuaria lajoaqui, quien escribió “Sos un sueño de mujer”, mensaje que acumuló 877 “me gusta” y varias respuestas de otros seguidores.