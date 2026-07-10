Wanda Nara hizo las valijas y emprendió un viaje a Milán junto a cuatro de sus hijos. La empresaria compartió una pista en sus redes sociales antes de partir y reveló quiénes integran el grupo que la acompaña en esta travesía.

La última historia que publicó antes de subir al avión mostró cinco pasaporteras de Louis Vuitton personalizadas con el clásico monograma de la marca y las iniciales bordadas de cada viajero.

En la imagen se distinguen claramente las siglas B.L., I.I., F.I., C.L. y W.N., correspondientes a Benedicto y Constantino López, las hijas que tuvo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

El posteo de Wanda Nara antes de su viaje a Milán. Foto: Instagram wanda_nara

El posteo de Wanda Nara antes de su viaje a Milán. Foto: Instagram wanda_nara

El posteo de Wanda Nara antes de su viaje a Milán. Foto: Instagram wanda_nara

Como detalle llamativo, sobre las pasaporteras aparece un pequeño peluche con auriculares blancos, recostado como si también estuviera listo para emprender el vuelo. La postal fue acompañada por un breve mensaje: “Hasta la vuelta”.

La autorización judicial que necesitó Wanda Nara para salir del país

Para concretar el viaje, Wanda debió obtener una autorización judicial. Desde su separación de Mauro Icardi, sus hijas no pueden salir de la Argentina con ninguno de sus padres sin el consentimiento del otro progenitor y la aprobación del juez que interviene en la causa.

La escapada se produjo apenas un día después de que Mauro Icardi devolviera a sus hijas madre, tras pasar cerca de un mes junto al futbolista.

Mientras tanto, este viernes, Mauro Icardi también emprendió un viaje, aunque con otro destino: el delantero partió rumbo a Miami acompañado por la China Suárez, en medio de un nuevo capítulo de la mediática disputa con Wanda Nara.