Mientras disfruta de la repercusión que le dejó su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Daniela De Lucía también atraviesa un gran momento en el plano personal. La escritora y coach confirmó que se casará con su pareja, Leo Piccioli, con quien comparte una relación desde hace nueve años y ya proyecta una boda a lo grande.

En diálogo con el periodista Nico Peralta, la ex participante del reality reveló que el compromiso ya es un hecho y que incluso recibió el anillo, aunque aclaró que todavía resta definir la fecha del esperado casamiento.

EL CASAMIENTO QUE YA EMPEZÓ A PLANIFICAR

Daniela contó que siempre soñó con celebrar una boda tradicional y no piensa resignar ninguno de los detalles.

"Ya son nueve años que estamos juntos y sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento. Siempre tengo ganas de casarme, pero el tema es: ¿tengo tiempo? Quiero disfrutarlo y cuando se dé, quiero que sea una gran fiesta, con vestido blanco y todo. Si lo hacemos, lo hacemos bien“, expresó en una entrevista para Pronto.

La escritora explicó que este año está enfocada en reorganizar su vida luego de la experiencia en Gran Hermano, por lo que estima que la boda se realizará recién en 2027.

Foto: Web

QUÉ DIJO SOBRE LOS RUMORES CON EMANUEL EN GRAN HERMANO

Durante su estadía en la casa más famosa del país, Daniela fue vinculada sentimentalmente con Emanuel, algo que generó especulaciones entre los seguidores del programa.

Sin embargo, fue contundente al desmentir cualquier crisis con su pareja.

"Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo adentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa adentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro“, aseguró.

Además, remarcó que nunca perdió de vista que el reality representa una experiencia televisiva distinta a la vida cotidiana.

QUIÉN ES LEO PICCIOLI, EL HOMBRE CON EL QUE SE CASARÁ

La ex Gran Hermano también habló de su futuro esposo y destacó el camino profesional que construyó. Según contó, Leo Piccioli fue CEO de una importante compañía y actualmente trabaja como conferencista y escritor. Entre sus publicaciones se encuentran Cómo rajar a tu jefe, Sé tu propio CEO y Soy solo.

Daniela De Lucía confirmó que se casará con su pareja, Leo Piccioli. Crédito: Instagram

“Hacemos una muy buena pareja. Nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar a otras personas a través de lo que escribimos”, explicó.

SU POSTURA SOBRE LA MATERNIDAD

Consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre, Daniela dejó en claro que no siente presión por tomar esa decisión.

La escritora sostuvo que le gustaría dedicarle a la maternidad el tiempo que merece y que, por el momento, no forma parte de sus planes inmediatos. Además, señaló que mantiene una mirada abierta sobre las distintas formas de formar una familia y que evaluará ese paso cuando sienta que es el momento adecuado.