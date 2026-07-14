La semifinal entre Argentina e Inglaterra promete ser uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. La histórica rivalidad entre ambos seleccionados volvió a instalarse en la previa del encuentro y hasta Liam Gallagher decidió sumarse al debate con una serie de publicaciones que rápidamente se viralizaron.

El líder de Oasis, reconocido por su fanatismo por la selección inglesa y por el Manchester City, utilizó su cuenta de X para expresar sus sensaciones antes del cruce y dejó en claro que, pese al cariño que siente por el público argentino, en esta ocasión su apoyo está exclusivamente del lado de Inglaterra.

EL MENSAJE DE LIAM GALLAGHER SOBRE ARGENTINA

En uno de sus posteos, el músico reconoció la admiración que tiene por el país, aunque aclaró que en cuestiones futbolísticas no hay lugar para las dudas.

“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, escribió, desatando una ola de respuestas de seguidores argentinos e ingleses.

Lejos de retroceder ante las críticas, Gallagher reafirmó su postura y hasta se animó a hacer un pronóstico sobre el desenlace del torneo.

Liam Gallagher lanzó una picante predicción para Argentina vs. Inglaterra y revolucionó las redes. Crédito: X

SU PREDICCIÓN PARA LA SEMIFINAL DEL MUNDIAL 2026

El cantante elogió el nivel del equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero aseguró que confía plenamente en las posibilidades de su selección.

“Argentina es un equipo enorme, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”, sostuvo, convencido de que Inglaterra puede dar el golpe.

Liam Gallagher lanzó una picante predicción para Argentina vs. Inglaterra y revolucionó las redes. Crédito: X

No obstante, también admitió sentir cierta incertidumbre por el desarrollo del encuentro y reconoció estar “asustado” por lo que pueda suceder en la semifinal, sin volver a referirse al tema después de ese mensaje.