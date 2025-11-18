Liam y Noel Gallagher se reconciliaron, al menos para hacer música. Anais, hija de este último, acompaña a Oasis en su gira mundial y se enamoró de Argentina.

La fotógrafa publicó un álbum con instantáneas que grafican el día a día de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anais Gallagher, hija de Noel, se enamoró de Argentina y los fans de Oasis estallaron: “Te damos ciudadanía” | Créditos: @gallagher_anais

Desde milanesa con ensalada, hasta empanadas y helado, pasando por souvenirs que llamaron la atención de Anais.

ANAIS GALLAGHER, ENAMORADA DE ARGENTINA

Entre las postales publicadas, además de comida, Anais publicó fotos suyas por la city porteña con la camiseta de la Selección Argentina.

Además, mostró el backstage de la presentación de Oasis en el Estadio Monumental y mostró un souvenir del Papa Francisco, una gigantografía de Diego Maradona y una estampita del típico abrazo entre Juan Domingo y Eva Perón, en la tumba de la política.