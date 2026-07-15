En la previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Valentina Cervantes sorprendió al revelar el particular motivo por el que sus hijos no participan de uno de los cánticos más populares de la hinchada argentina.

La pareja de Enzo Fernández contó que Benjamín y Olivia nacieron en Inglaterra, país en el que la familia vive desde hace tres años, por lo que decidió enseñarles a respetar sus raíces.

“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco cuando cantan: ‘El que no salta es un inglés’”, explicó la influencer.

Valu Cervantes y Enzo Fernández con sus hijos (Foto: Instagram @valucervantes)

Luego agregó que su hija también se siente identificada con el país europeo. “Olivia también. Ella dice: ‘Es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan desde un lado inocente, así que para ellos también es raro”, expresó.

Valentina Cervantes habló del vínculo de su familia con Inglaterra

Valentina Cervantes. Foto: Instagram valucervantes

Lejos de alimentar la rivalidad futbolística, Cervantes destacó el cariño que siente por el país donde vive junto al mediocampista de la Selección argentina.

Enzo Fernández celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Jacob Kupferman) Por: AP Photo/Jacob Kupferman

“El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, afirmó. “Es un país que a nosotros nos dio mucho”, concluyó.