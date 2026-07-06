En la antesala del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde, Valu Cervantes participó del tradicional banderazo de los hinchas y compartió una serie de postales junto a su hija. Además de alentar a la Scaloneta, volvió a captar todas las miradas con un outfit relajado en el que un accesorio de lujo fue el gran protagonista.

Para la ocasión, la influencer eligió la camiseta de la Selección argentina en color azul, un short de jean y zapatillas blancas, una combinación cómoda y canchera ideal para disfrutar de una jornada al aire libre.

LA CARTERA CHANEL QUE SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS

El detalle que hizo la diferencia fue una cartera blanca acolchada de Chanel, uno de los diseños más icónicos de la firma francesa. Con cadena metálica dorada y formato rectangular, el accesorio aportó un toque sofisticado a un look de inspiración deportiva.

El color blanco de la cartera Chanel combinó a la perfección con las zapatillas y equilibró el protagonismo de la camiseta albiceleste, demostrando que un accesorio de lujo puede transformar por completo un estilismo casual.

Valu Cervantes sorprendió con una cartera de lujo en el banderazo de la Selección Argentina. Crédito: Instagram

EL LOOK DE VALU CERVANTES QUE MARCA TENDENCIA

Para completar el outfit, Valu Cervantes llevó el cabello suelto con raya al medio y apostó por un maquillaje natural, una elección que acompaña el estilo fresco y descontracturado que suele mostrar en sus redes sociales.

Con este conjunto, Valu Cervantes volvió a confirmar que la tendencia sporty chic sigue más vigente que nunca. A partir de prendas básicas y una cartera de lujo de Chanel, logró un look moderno, elegante y funcional, ideal para inspirar los outfits deportivos con un toque sofisticado.