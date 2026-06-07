El pequeño Benjamín Fernández, hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, se convirtió en la gran estrella de la nueva campaña de Twentyfour, la marca de indumentaria creada por sus padres. Con apenas unos años de vida, el menor de la familia dio sus primeros pasos en el mundo de la moda y se ganó todos los elogios en redes sociales.

La producción mostró al pequeño luciendo prendas que reflejan el espíritu de la firma: comodidad, diseño minimalista y estilo urbano. En una de las imágenes más comentadas, Benjamín aparece sentado sobre la caja de un baúl de automóvil mientras posa con total naturalidad frente a cámara.

Para la sesión eligió un conjunto total black compuesto por un hoodie con capucha y el nombre de la marca estampado en el centro, acompañado por un jogging recto a juego. El look se completó con unas llamativas botas de lluvia amarillas decoradas con dibujos de arcoíris y nubes, un detalle que aportó frescura y un toque infantil a la propuesta.

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, debutó como modelo y conquistó las redes. Crédito: Instagram

EL LOOK QUE SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS

Además de mostrarse relajado y sonriente durante la producción, Benjamín sumó un accesorio que no pasó desapercibido: un bolso naranja de la firma francesa Goyard, que añadió un guiño de lujo al estilismo.

Las imágenes rápidamente generaron repercusión entre los seguidores de Valentina Cervantes, quienes destacaron la soltura del pequeño frente a las cámaras. “Ahora el más famoso de la familia es el bebé”, escribió uno de los usuarios, reflejando el entusiasmo que despertó la campaña.

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, debutó como modelo y conquistó las redes. Crédito: Instagram

EL NUEVO PROTAGONISTA DE LA MARCA FAMILIAR

Con esta aparición, Benjamín Fernández se transformó en la cara más tierna de Twentyfour y dejó en evidencia que el proyecto familiar sigue creciendo. Su debut como modelo no solo sirvió para presentar las nuevas prendas de la firma, sino también para reforzar la identidad de una marca que apuesta por la moda urbana y el estilo de vida viajero que caracteriza a la familia.