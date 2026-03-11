En la intimidad de su casa en Inglaterra, Valentina Cervantes compartió con sus seguidores una escena que desató ternura y risas en las redes: el pequeño Benjamín, fruto de su relación con el futbolista Enzo Fernández, se mostró firme a la hora de elegir con quién prefiere dormir.

La secuencia arrancó con Benja acostado en la cama, entre risas y con una energía inagotable. “¿No te vas a dormir?”, le preguntó Valu, y el nene respondió sin dudar: “No”. La mamá insistió, pero el pequeño se mantuvo firme, negándose a cerrar los ojos y dejando en claro que la hora de dormir no era negociable.

Enzo y Benjamín Fernández con Valentina Cervantes (Foto Instagram @valucervantes)

El momento más gracioso llegó cuando Valentina le preguntó: “¿A vos te gusta dormir con mamá?”. Benjamín, entre carcajadas, contestó: “¡No! ¿Cómo?”. La influencer redobló la apuesta y quiso saber si prefería dormir con su papá. Esta vez, el nene respondió con entusiasmo: “Sí”. Cuando le repitió la pregunta, Benja fue contundente: “Papá”.

EL DIVERTIDO IDA Y VUELTA DE BENJAMÍN, EL HIJO DE ENZO FERNÁNDEZ, Y VALENTINA CERVANTES A LA HORA DE DORMIR

Entre juegos y risas, Valu le pidió que saludara a la cámara: “Decile: ‘Hola, amigos’. Decile: ‘Me llamo Benja’”. El nene, divertido, siguió el juego y se presentó, aunque no dejó de repetir su negativa a dormir: “¡No!”. Finalmente, cerró la escena con un simpático “Chau”, dejando a todos sus seguidores con una sonrisa.

Olivia y Benjamín Fernández (Foto Instagram @valucervantes)

En otro tramo del video, Valentina le preguntó a Benjamín por su papá: “¿Dónde está papá? ¿A dónde se fue?”. El nene respondió con seguridad: “Entrenando. En Chelsea”. Cuando le consultó cuándo volvería, Benja no dudó: “Mañana”.

La complicidad entre madre e hijo y la espontaneidad de Benjamín conquistaron a los seguidores de Valu, que llenaron la publicación de likes y comentarios, destacando la ternura y el humor que transmiten en cada video.

