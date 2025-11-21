El 20 de noviembre salió al aire en Telefe un programa muy especial de MasterChef Celebrity: los famosos cocinaron con la ayuda de sus hijos. Si bien todos los niños y adolescentes revolucionaron las redes con sus apariciones, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández fue quien terminó convirtiéndose en tendencia.

Benja ya es viral por su personalidad pícara, y su breve participación en el programa en el que compite su mamá fue apenas una muestra más de su encanto. Lo mismo ocurrió con su hermana Olivia.

La emoción de Valentina Cervantes por cocinar con sus hijos en MasterChef (Instagram)

VALENTINA CERVANTES, EMOCIONADA POR COCINAR CON SUS HIJOS EN MASTERCHEF

“Olivia es muy buena. Es muy tranquila y se porta muy bien. Tiene 5 años y es súper vergonzosa”, contó Valentina en MasterChef al presentar a sus hijos.

Luego llegó el turno de Benja: “Benja no se porta tan bien. Él habla bastante en inglés. Tiene 2 años”.

En el detrás de escena, la modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández compartió su emoción: “Me encanta y me emociona que estén mis hijos acompañándome”.

El paso de Benja por el supermercado del programa, tomando frutas, verduras y productos para su mamá, se convirtió rápidamente en meme y derritió de amor a todos. “Viene Benja, primero, con el carrito. Me muero de amor”.

