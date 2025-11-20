En medio de los fuertes rumores de pelea que circularon en las últimas semanas, un gesto inesperado volvió a poner a Wanda Nara y Valentina Cervantes en el centro de la escena. Lejos del clima tenso que se había instalado alrededor de MasterChef Celebrity, ambas compartieron en sus redes las mismas imágenes del programa que no pasó desapercibido para sus seguidores.

En las fotos —tomadas en el set del reality de Telefe— se ve a los hijos de Wanda y Valentina interactuando, jugando y compartiendo un momento familiar en plena grabación. También se pudo apreciar el clima relajado del estudio: participantes, chicos recorriendo el mercado del programa y una escena de charla cómplice entre ambas madres.

Wanda acompañó el posteo con un mensaje cariñoso hacia los pequeños, mientras que Valentina republicó el contenido en sus historias, reforzando la idea de que la relación entre ellas no estaría tan fracturada como muchos aseguraban.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del programa, especialmente después de las versiones que señalaban que la modelo había renunciado al certamen molesta por ciertas actitudes de la conductora. Las publicaciones conjuntas encendieron rápidamente el debate: ¿reconciliación, guiño estratégico o simple buena onda por el bienestar de sus hijos?

EL FUERTE LLAMADO DE ATENCIÓN A WANDA NARA EN MASTERCHEF CELEBRITY TRAS EL ESCÁNDALO

El clima en MasterChef Celebrity se revolucionó en pocos días: dos renuncias resonantes, tensiones internas y ahora un llamado de atención directo a Wanda Nara. Según contaron en El Diario de Mariana, desde Telefe habrían decidido pedirle a la conductora que “baje un cambio” en medio del vendaval mediático que se generó alrededor del programa.

Wanda venía mostrando una versión más descontracturada en esta edición y el reality estaba armado a su medida. Pero algo cambió: “Le pidieron bajar el perfil”, aseguraron en el ciclo de América.

La orden habría sido clara: no hablar más con la prensa de sus escándalos.“No hables, no digas nada”, fue, según César Carozza, el mensaje del canal para evitar que sus conflictos personales “reboteen” y terminen afectando el rating del programa.

La decisión no es casual. Los cruces de Wanda con Maxi López —picantes, constantes y funcionales al show— ya estaban generando ruido entre parte de la audiencia. Pero los conflictos con las participantes fueron el verdadero detonante.

La primera bomba fue la renuncia de Valentina Cervantes, que dejó el certamen para volver a su casa. Aunque ella habló de motivos familiares, trascendió que Enzo Fernández no estaba nada contento con las actitudes de Wanda hacia la modelo.

La segunda explosión llegó con Eugenia Tobal, quien grabó su despedida el 20 de noviembre. Su enojo con las devoluciones del jurado, especialmente las de Germán Martitegui, ya venía creciendo. Pero hubo un detalle que dejó en evidencia el malestar general: en el desafío de la cookie, Wanda se olvidó de entregarle el packaging, lo que generó molestias en la actriz.

Guido Záffora: “Le habían prometido estelaridad, pero le dieron todo lo contrario. La hacían quedar mal en las ediciones”.

Este episodio coincide con lo que contó Guido Záffora al aire: “Le habían prometido estelaridad, pero le dieron todo lo contrario. La hacían quedar mal en las ediciones”, reveló el periodista sobre Tobal.

A todo esto, se suma otro dato que no pasa desapercibido: las juntadas de los participantes sin Wanda. Cada encuentro grupal sin su presencia alimenta más los rumores de distancia entre la conductora y parte del elenco.

En este contexto, Telefe habría decidido intervenir para poner orden y evitar que la figura central del programa siga envuelta en polémicas que escapan al formato. La consigna, por ahora, parece firme: Wanda, menos exposición afuera, y más foco en la cocina.