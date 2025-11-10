Este lunes en Intrusos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron un pormenorizado informe sobre todos los participantes que, poco a poco, van renunciado a MasterChef Celebrity, y atribuyeron a Germán Martitegui una cierta responsabilidad en esas decisiones.

Los conductores de Intrusos hicieron foco en la decisión de Valu Cervantes de dejar el certamen por cuestiones familiares, pero luego pasaron a Eugenia Tobal, que habría arreglado dejar de grabar en dos semanas luego de que el jurado le hubiera hecho una crítica muy fuerte por un plato que le preparaba su mamá.

Adrián Pallares y Germán Martitegui (Fotos: capturas América y Telefe)

En ese sentido, ambos presentaron una supuesta nota al jurado a la salida del canal de Martínez. “Rodri, ¿sabés quién nos habló?”, preguntó Adrián, para darle el pie a su compañero: “Me parece que no nos habló. El copado de Martitegui que se cree pillo y después no se banca los trapos”, dijo Lussich.

Leé más:

MasterChef: la hiriente frase de Germán Martitegui que hizo renunciar a Eugenia Tobal

ADRIÁN PALLARES ESTALLÓ DE FURIA AL VER EL TRATO DE GERMÁN MARTITEGUI A UN CRONISTA DE INTRUSOS

En la nota, el cronista Juan Cruz “Cosca” Coscarelli trataba de entrevistar a Martitegui, pero ni bien se abre el portón, se pudo ver como el elusivo jurado salió a toda velocidad con su camioneta sin medir los riesgos en una noche lluviosa.

“Casi lo pisa el pobre Cosca, che . Con mucha velocidad salió. Cuidado”, advirtió Rodrigo después de la nota. “Más allá del chiste. Estás trabajando en el programa más visto de la televisión argentina. Estás trabajando en un programa familiar. Estás trabajando haciendo un personaje que creíamos hasta ahora. ¿Sos tan idiota de salir así con un auto?”, explotó Adrián.

“Podés llevar por delante a una persona. La verdad, una persona que estás laburando, pero de verdad digo, ¿eh? Porque está todo bien. Sos el malo del reality... Todo muy lindo… La gente se va. Acordate que después de que se vayan, van a empezar a hablar todos de vos, ¿eh?”, agregó el conductor.

Leé más:

Así están hoy Lorenzo y Lautaro, los hijos de Germán Martitegui

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.