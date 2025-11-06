El clima en MasterChef Celebrity está más caliente que nunca. En medio de una temporada marcada por las polémicas y las salidas inesperadas como la de Pablito Lescano y Valu Cervantes, ahora trascendió que Eugenia Tobal se fue del programa, furiosa con Germán Martitegui.

Según fuentes cercanas a la producción, la tensión en el set creció en los últimos días. Las críticas del jurado y la presión del formato habrían sido determinantes para que esta participante, muy querido por el público y candidata a ganar, diera fin a su continuidad.

No es la primera vez que el ciclo atraviesa una situación así. En las últimas semanas, varios participantes decidieron dar un paso al costado, generando preocupación entre los productores y dejando en evidencia el desgaste que provoca la competencia.

POR QUÉ EUGENIA TOBAL DECIDIÓ ABANDONAR MASTERCHEF: QUÉ LE DIJO GERMÁN MARTITEGUI

En LAM, Ángel de Brito contó que, en las grabaciones se suelen producir intercambios muchos más fuertes que los que dejan ver en la TV mediante un delicado trabajo de edición, entre ellos el que se produjo entre los jurados y Eugenia a raíz de un brownie que no convenció.

“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, señaló Ángel, que contó cómo fue la frase que terminó con todo.

“Le dijo ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?’ en un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie”, remató el conductor.

