Este jueves, Ángel de Brito reveló que una de las participantes de MasterChef Celebrity renunció al certamen intempestivamente y relacionó esta decisión a las indirectas que Wanda Nara le lanza habitualmente.
“Wanda se hizo la picante, y Valu no es ninguna gila y le contestó más picante y se vio una cosa ‘lavadita’”, reveló el conductor, dando a conocer que la participante es Valentina Cervantes, pareja del futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández.
“A Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes (que ella le mandó a Enzo) en su celular. Ella se deja forrear”, aseguró Yanina, en referencia al escándalo que salió nuevamente a la luz hace unas semanas.
SE SUPO POR QUÈ VALENTINA CERCANTES PLANTÓ A LA PRODUCCIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY
“Enzo le pidió que vuelva, que no aguanta más. Y ella accedió y se vuelve”, reveló De Brito mientras Yanina contaba que el acuerdo entre Valentina y Enzo era que ella se quedaba con el bebé Benjamín en Argentina y él se llevaba a la nena para que no falte a la escuela en Reino Unido.
Según Latorre, Olivia vino a Argentina a ver a su mamá y no volvió porque la extrañaba mucho, por lo que Enzo reclama su presencia en el país donde juega al fútbol. “¡Qué cara rota Wanda que sale a hablar de la China cuando ella es peor!”, protestó Pepe Ochoa.
“El 10 de noviembre es la última grabación. Ya la avisó a la gente de Telefe que se despide ese día. Quizá tenga un reemplazo, quizá no”, agregó De Brito, sobre la nueva baja de MasterChef Celebruity, que se une a Pablito Lescano, que dejó el certamen tras la primera semana.
