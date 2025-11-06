Este jueves, Ángel de Brito reveló que una de las participantes de MasterChef Celebrity renunció al certamen intempestivamente y relacionó esta decisión a las indirectas que Wanda Nara le lanza habitualmente.

“Wanda se hizo la picante, y Valu no es ninguna gila y le contestó más picante y se vio una cosa ‘lavadita’”, reveló el conductor, dando a conocer que la participante es Valentina Cervantes, pareja del futbolista de la Selección Argentina Enzo Fernández.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

“A Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes (que ella le mandó a Enzo) en su celular. Ella se deja forrear”, aseguró Yanina, en referencia al escándalo que salió nuevamente a la luz hace unas semanas.

SE SUPO POR QUÈ VALENTINA CERCANTES PLANTÓ A LA PRODUCCIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

“Enzo le pidió que vuelva, que no aguanta más. Y ella accedió y se vuelve”, reveló De Brito mientras Yanina contaba que el acuerdo entre Valentina y Enzo era que ella se quedaba con el bebé Benjamín en Argentina y él se llevaba a la nena para que no falte a la escuela en Reino Unido.

Según Latorre, Olivia vino a Argentina a ver a su mamá y no volvió porque la extrañaba mucho, por lo que Enzo reclama su presencia en el país donde juega al fútbol. “¡Qué cara rota Wanda que sale a hablar de la China cuando ella es peor!”, protestó Pepe Ochoa.

Valentina Cervantes en MasterChef (Foto: captura de Telefé).

“El 10 de noviembre es la última grabación. Ya la avisó a la gente de Telefe que se despide ese día. Quizá tenga un reemplazo, quizá no”, agregó De Brito, sobre la nueva baja de MasterChef Celebruity, que se une a Pablito Lescano, que dejó el certamen tras la primera semana.

