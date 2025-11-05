La guerra mediática entre Wanda Nara y Alex Caniggia sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que trascendiera que la conductora de MasterChef Celebrity iniciará acciones legales contra el mediático por daños y perjuicios, él salió a responder en sus redes con mensajes polémicos y sin filtros, fiel a su estilo.

Por qué Wanda Nara denunció a Alex Caniggia

Días atrás, en Bondi, el programa de Laura Ubfal, se reveló que Wanda decidió avanzar judicialmente contra Alex luego de que él la calificara de “Peppa Pig”, un apodo que la empresaria consideró ofensivo y denigrante.

Foto: captura de Instagram de Alex Caniggia

La situación no quedó solo en un comentario irónico: según la información difundida, Wanda instruyó a sus abogados para que inicien la demanda correspondiente.

La reacción pública de Alex Caniggia

Lejos de pedir disculpas o bajar el tono, Alex redobló la apuesta desde sus historias de Instagram.

Con una foto comparativa y frases provocadoras, lanzó:

“PEPA PIG 🐷 VOLVÉ AL ESTABLO”

Y agregó un mensaje cuestionando la decisión judicial:

“Con tantos casos graves sin resolver, la justicia debería tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto”.

En otra publicación, Alex volvió a burlarse utilizando la imagen de Miss Piggy, y escribió:

“Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole zorra. China demandala. Peppa Pig 🐷 es tierno, relajá si necesitás cámara y estar siempre en el foco”.

Qué dijo Melody Luz del escándalo de Alex Caniggia y Wanda Nara

En medio del escándalo, Melody Luz, novia del mediático, se desmarcó de la situación cuando fue consultada en el programa.

La bailarina fue clara: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo… pero es su personalidad. Hay consecuencias”.

Hasta el momento, Wanda no respondió públicamente a los nuevos posteos, pero fuentes cercanas aseguran que la demanda sigue en pie.