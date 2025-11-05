En medio de su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López aprovechó unas horas libres para preparar las valijas y emprender viaje rumbo a Europa. El exfutbolista compartió en sus redes una imagen que rápidamente generó ternura entre sus seguidores.

En la historia que publicó en Instagram, se lo ve disfrutando de un café con leche y un croissant desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con la leyenda que indicaba la hora y la temperatura del lugar.

Aunque no escribió ninguna palabra, la ubicación fue suficiente para que sus seguidores interpretaran el motivo del viaje: reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson (que está embarazada), y su hija Elle, quienes se encuentran viviendo en Suiza.

El exjugador, que se muestra feliz y enfocado en su nueva faceta televisiva, decidió compartir este pequeño momento previo al vuelo, dejando en claro que, más allá del éxito en la pantalla, su prioridad sigue siendo la familia.

WANDA NARA COMPARTIÓ UN ASADO CON MAXI LÓPEZ Y SORPRENDIÓ AL MOSTRAR LA EXCELENTE RELACIÓN QUE MANTIENEN

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video que deja al descubierto la buena onda que existe entre ellos.

La imagen muestra el paradisíaco paisaje que se ve desde la casa de la conductora de MasterChef donde compartió un asado junto a su exmarido y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

“@100x100asado @officialmaxilopez”, escribió Wanda en el posteo que subió para compartir con sus seguidores el gran vínculo con que mantiene con el exfutblista después de años de escándalos y enfrentamientos mediáticos.