Lejos del bullicio urbano y rodeados de un entorno verde, Daniela Christiansson y Maxi López eligieron Suiza para construir su hogar familiar. La propiedad, ubicada en una zona serena y rodeada de vegetación, combina la calidez del estilo nórdico con una estética moderna que privilegia el confort y la armonía en cada rincón.

El interior de la vivienda refleja una búsqueda constante de equilibrio entre funcionalidad y diseño. Con líneas simples, una paleta de colores neutros y materiales naturales, los ambientes transmiten serenidad y elegancia.

En el living, uno de los espacios más destacados, sobresale una chimenea a leña que se integra con el mobiliario en tonos claros. Los amplios ventanales permiten el ingreso de luz natural durante todo el día, mientras que los sillones individuales y el sofá de tres cuerpos aportan calidez y comodidad. La mesa ratona de mármol y las obras de arte distribuidas estratégicamente en las paredes suman un toque sofisticado.

Daniela Christiansson y Maxi López muestran su casa en Suiza: estilo nórdico, calma y naturaleza. CRÉDITO: INSTAGRAM

LA INTIMIDAD DE LA CASA DE MAXI LOPÉZ Y DANIELA

La habitación principal continúa con la misma línea estética: tonos claros, textiles livianos y muebles de diseño funcional pensados para favorecer la amplitud visual. La iluminación tenue y el orden de los espacios potencian la sensación de descanso, creando un ambiente ideal para la relajación.

Daniela Christiansson y Maxi López muestran su casa en Suiza: estilo nórdico, calma y naturaleza. CRÉDITO: INSTAGRAM

Uno de los mayores atractivos del hogar es el jardín exterior, amplio y rodeado de plantas cuidadosamente mantenidas. En uno de los sectores, la pareja instaló juegos infantiles —hamacas, una casita de madera y estructuras recreativas— para que su hija pueda disfrutar al aire libre.