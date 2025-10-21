Maxi López volvió a la Argentina de su viaje a Suiza y, en diálogo con Intrusos, se animó a hablar de todo: su paso por MasterChef, la relación actual con Wanda Nara y cómo se toma su pareja la buena onda que se ve al aire entre él y la conductora.

El exfutbolista contó que, aunque en este momento está lejos de Daniela Christiansson y su hija, disfruta de cocinar para su familia cada vez que puede: “Cuando vuelvo a casa me gusta cocinar a las chicas, así que de paso practico”.

En el reality, Maxi y Wanda protagonizaron varios cruces y chistes al aire, como el famoso episodio de la bondiola. “Sale todo natural, Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa, siempre nos tiroteamos así, o sea, de la buena manera y de la no tan buena. Siempre fue así”, reconoció.

MAXI LÓPEZ, SINCERO: ¿QUÉ PIENSA SU ESPOSA DE SU ESTRECHA RELACIÓN CON WANDA NARA?

Maxi López habló tras regresar a la Argentina (Foto: captura de América).

Sobre cómo vive su pareja estos momentos, el empresario fue contundente: “No, no hay problema, se lo tomó bien. Es más, Wanda habló bien de ella, que fue un poco un juego, yo estoy bien con mi familia”.

Sobre su reciente viaje, Maxi aclaró que no fue por un accidente doméstico, sino que ya lo tenía planeado: “El viaje ya estaba organizado, estaba planeado, así que estuve 3, 4 semanas en el país. Necesitaba una semana para estar allá. Ahora trato de disfrutar un poquito más de ellos y después volveré”.

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE SU CONTINUIDAD EN MASTERCHEF CELEBRITY

En el ida y vuelta con Intrusos, Maxi López habló de su continuidad en Masterchef Celebrity: “Tenemos que hablar toda la situación. En base a cómo venga el embarazo de Daniela, si todo procede bien, yo podría seguir estando en el programa. Dependerá todo de ella, de cómo esté y cómo van las cosas”.

Sobre si estará presente en el parto de su segundo bebé con Daniela, Maxi fue claro: “Obvio, ¿cómo no voy a estar? Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.