Maxi López volvió a ser noticia tras una entrevista en la que, sin vueltas, respondió sobre su relación con Mauro Icardi.

El exfutbolista, que compartió detalles de su presente familiar y su vínculo con Wanda Nara, fue consultado en el streaming Bondi sobre si respondería alguna pregunta sobre el delantero del Galatasaray en Masterchef.

Su respuesta fue directa: “No, no, no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está”. Cuando le preguntaron si hablaría o compartiría una comida con Icardi en pos de la familia, Maxi fue claro: “No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, las otras familias es otra cosa y trato de tener distancia”.

A pesar de las diferencias del pasado, López destacó que lo único que le importa es cómo se comportan con sus hijos: “Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos. Si trata bien a mis chicos quiere decir que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos”.

Maxi López habló de Mauro Icardi (Foto: capura de Bondi).

Sobre la posibilidad de opinar sobre las decisiones de Wanda en su vida privada, Maxi fue contundente: “No, no, no porque no me gustaría tampoco que ella se metiera en mis decisiones. Creo que son sus decisiones, hay que respetarlas y entre todos cuidar a los chicos”.

CÓMO ES EL VÍNCULO PINCANTE DE MAXI LÓPEZ CON WANDA NARA

Durante la charla, Maxi López explicó que la relación con Wanda siempre fue “natural” y que no hay nada guionado en el reality de cocina: “Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa, siempre nos tiroteamos así. De la buena manera y de la no tan buena. Siempre fue así, tuvimos esta relación. Ahora tenemos un buen momento”.

El exjugador remarcó que, aunque en el pasado hubo momentos difíciles, hoy la prioridad es el bienestar de los chicos. “No está consensuado nada, sale todo natural. Nos reímos mucho y eso se traslada a la televisión, porque es así como somos nosotros”, agregó.

Sobre los comentarios de Wanda respecto a su actual pareja, la sueca Daniela Christiansson, Maxi aclaró que no hay problemas y que todo se toma con humor: “Se lo tomó bien. Es más, habló bien. Parece celosa por momentos, pero es un juego. Ella está bien en su vida sentimental y profesional, y yo estoy bien con mi familia”.

