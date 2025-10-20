La vida sentimental de Maxi López y Daniela Christiansson volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, la modelo sueca sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de angustia, justo después de que el exfutbolista regresara a la Argentina.

Christiansson publicó en Instagram una frase que no pasó desapercibida: “Cuando el corazón se rompe en silencio, el alma grita”. Sus palabras, acompañadas de varias imágenes familiares, despertaron preocupación entre sus fans y alimentaron los rumores de crisis en la pareja.

El posteo de Daniela Christiansson para despedir a Maxi López (Foto: Instagram @danielachristiansson)

El exdelantero, que se instaló nuevamente en el país por compromisos laborales y familiares, no hizo declaraciones públicas sobre la situación. Sin embargo, el posteo de Daniela dejó entrever que atraviesan un momento difícil.

QUÉ LE DIJO DANIELA CHRISTIANSSON A MAXI LÓPEZ ANTES DE SU REGRESO A ARGENTINA PARA VOLVER CON WANDA NARA EN MASTERCHEF

La pareja, que se mostró unida en los últimos años y hasta compartió la llegada de su primera hija, ahora enfrenta versiones de distanciamiento. El silencio de López y la angustia expresada por Christiansson generaron una ola de mensajes de apoyo y especulaciones en redes sociales.

Maxi López y su hija (Foto: Instagram @danielachristiansson)

No es la primera vez que la relación de Maxi López y Daniela Christiansson queda expuesta a la opinión pública. Desde el inicio, la pareja debió enfrentar rumores y comentarios sobre su vida privada. Ahora, el regreso del exfutbolista a la Argentina y el mensaje de la modelo reavivaron las dudas sobre el presente del vínculo.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó una separación. Sin embargo, el clima de incertidumbre y las señales en redes sociales mantienen en vilo a sus seguidores.

