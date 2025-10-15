A poco de que trascendiera que Maxi López no volvería a MasterChef Celebrity, Yanina Latorre reveló todos los detalles del detrás de escena y los nombres que suenan para reemplazarlo.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora contó que Marley será quien ocupe el lugar de manera provisoria, aunque sólo por unos días: “Ese reemplazo es por una semana”.

Además, Yanina explicó por qué el conductor fue convocado: “A Marley lo llevan para limar asperezas después de la nota que le hizo a Mauro Icardi en Turquía”, disparó, en referencia a la recordada entrevista que el presentador realizó en Estambul y que, según contó, habría molestado a Wanda Nara.

“Yo hablé con Marley y mí me dijo así: ‘grabé hoy, me gustó, grabo dos veces más el lunes y me vuelvo’”, detalló. Y siguió: “No se sabe si va a volver Maxi. Además, él firmó por un mes”.

Pero la bomba llegó cuando Latorre reveló quién ocuparía el rol de manera permanente: “Después el reemplazante sería Zaira Nara“, cerró, en alusión a la hermana de Wanda.

El regreso de MasterChef Celebrity tuvo una presentación que nadie esperaba. Evangelina Anderson, una de las nuevas figuras del ciclo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando reveló una insólita condición que podría complicarle los desafíos del programa.

Todo ocurrió durante su ingreso al reality cuando Wanda Nara, conductora del formato, la recibió con una sonrisa: “Me toca presentar a una mujer hermosísima. ¡Bienvenida, Evangelina Anderson!”, expresó. Sin embargo, lo que parecía una charla distendida terminó con una revelación que dejó boquiabierta a la empresaria.

“Yo sé que sos vegetariana, ¿cómo vas a hacer con el menú?”, le preguntó Wanda, curiosa por las restricciones alimentarias de la modelo. A lo que Evangelina no dudó ni un segundo y contestó con total naturalidad: “No comí nunca en mi vida carne. Desde que nací. Ni carne roja, ni carne blanca”.

La conductora, sorprendida, insistió: “Pero. en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

