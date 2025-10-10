A pocos días de su debut, ya se conoció el primer escándalo de Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Según reveló Juli Argenta en el programa LAM, la conductora habría tenido algunas actitudes que habría generado cierta incomodidad entre sus compañeros.

“Me enteré de algo. Me contaron algo de Wanda y lo tengo chequeadísimo por dos personas”, reveló la panelista en vivo, en el programa que conduce Ángel de Brito por América. Y agregó: “Me dijeron que ella, cuando entra al estudio, no saluda a nadie. Y cuando se prende la cámara, ahí buena onda”.

El comentario no quedó ahí: la polémica se profundizó con el malestar de una participante que, según Argenta, se siente directamente “buscada” por Wanda desde el inicio del ciclo: “Y me dijo, ‘le voy a contestar, espero que no me editen’. Porque dicen que a ella lo que no le gusta, lo manda a volar”, cerró la angelita, contundente.

¡Tremendo!

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

WANDA NARA MOSTRÓ EL REGALO QUE LE HIZO LA JOAQUI Y ENCENDIÓ LAS REDES CON UN MENSAJE ¿PARA SUS EX?

Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes sociales tras compartir un enigmático posteo que despertó especulaciones entre sus seguidores. La conductora de MasterChef mostró el exclusivo ramo de rosas rojas que recibió de La Joaqui, con un detalle que no pasó desapercibido.

Sobre las flores, podían verse mariposas doradas y una tarjeta con un contundente mensaje: “En la vida vuelve todo menos vos”, se pudo leer en el posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

El gesto, acompañado por la canción de La Joaqui, “Todo vuelve”, hizo que muchos fans interpretaran que el mensaje podía tener una doble intención, quizás dirigida a alguno de sus ex.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

“Gracias, @lajoaqui, por esto”, agregó la empresaria sobre la imagen, con un emoji de un corazoncito rojo y una carita llorando, muy emocionada por el gesto de la artista.