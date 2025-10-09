Este lunes 13 de octubre a las 22 hs, Telefe estrena la esperada nueva edición de MasterChef Celebrity. Con la conducción de Wanda Nara y el jurado de lujo compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, vuelve la competencia gastronómica.

Quiénes son las 24 celebridades que competirán por el trofeo de MasterChef

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular, Germán Martitegui y los 24 participantes. Foto: Telefe

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina presenta a 24 participantes famosos de distintas disciplinas que deberán superar desafíos diarios para seguir en carrera:

Alex Pelao

Andy Chango

Cachete Sierra

Chino Leunis

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Emilia Attias

Esteban Mirol

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Jorge “Roña” Castro

Julia Calvo

La Joaqui

La Reini

Luis Ventura

Marixa Balli

Maxi López

Miguel Ángel Rodríguez

Momi Giardina

Pablo Lescano

Sofi Martínez

Susana Roccasalvo

Valentina Cervantes

Cada noche, las cocinas más famosas del país se llenarán de sabor, creatividad y competencia. Solo uno logrará levantar el codiciado trofeo de MasterChef Celebrity 2025.

Cuándo y cómo ver en VIVO MasterChef Celebrity

Además de su emisión tradicional por Telefe, la nueva temporada se podrá ver en simultáneo por HBO Max, donde todos los episodios quedarán disponibles luego de cada transmisión.

La propuesta se extiende al mundo digital con:

Streams Telefe : reacciones en vivo por YouTube y Twitch con Grego Rossello y Nati Jota .

MLS - MasterChef Liga de Streamers: por primera vez, reconocidos creadores de contenido reaccionarán desde sus propios canales. Participan Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

Dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity

Lunes 13 de octubre – 22 hs

Por Telefe y en simultáneo por HBO Max

Reacciones en vivo por YouTube y Twitch con #MasterChefCelebrity