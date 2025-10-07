Falta solo una semana para el inicio de MasterChef Celebrity, nuevamente conducido por Wanda Nara pese a los rumores de despido, y ya se conocieron varias de las movidas del reality, incluido quién sería la primera participante en dejar el certamen.

Las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) arrancaron la semana pasada, ni bien se apagaron los reflectores de los premios Martín Fierro, y a los pocos días, Ángel de Brito contó noticias provenientes de una de sus ex angelitas.

“El viernes en MasterChef Marixa (Balli) se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, contó De Brito en su canal de Instagram este último fin de semana. “Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, agregó el conductor.

Foto: captura Twitter / X @angeldebritook

SE SUPO QUIÉN FUE LA PRIMERA PARTICIPANTE EN DEJAR MASTERCHEF CELEBRITY

“Eugenia Tobal se cortó un dedo probando una mandolina y terminó en la guardia en San Isidro. Fue en su casa practicando. No pasó nada grave”, fue el otro dato que Ángel aportó para los ansiosos que no pueden esperar al inicio del certamen.

Sin embargo, quien aportó el dato sobre la posible salir de uno de los participantes fue Nahuel Saa, también conocido como La Criti. “Marixa Balli seria la primer eliminada de Masterchef Celebrity. La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación, esté muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu”, contó.

Foto: captura Twitter/ X @lacritiok Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Siente que arriesgó todo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”, cerró Nahuel. Este dato se corrobora con el dato que dio el propio De Brito en la edición de LAM de este lunes cuando a las 20.52 confirmó que “se está llevando a cabo la primera gala de eliminación de MasterChef”. ¿Habrá repechaje para la Cachaca?

CUÁNDO EMPIEZA MASTERCHEF CELEBRITY 2025

El nuevo certamen tendrá inicio el próximo 14 de octubre, con la conducción de Wanda Nara y la presencia del trío de jurados habituales: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity son:

Pablo Lescano

Evangelina Anderson

Alex Pelao

Valentina Cervantes

Luis Ventura

Sofía Martínez

La Joaqui

Diego “Peque” Schwartzman

Momi Giardina

Maxi López

Esteban Mirol

Emilia Attias

Andrés Fejerman

Jorge “Roña” Castro

Ian Lucas

Marixa Balli

María Eugenia Tobal

Agustín “Cachete” Sierra

Claudio “Turco” Husain

