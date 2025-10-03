Wanda Nara sigue sorprendiendo en su rol como conductora de MasterChef y, esta vez, lo hizo desde un costado muy íntimo: rodeada de su familia y con el apoyo incondicional de su ex pareja, Maxi López.

En una foto tomada en el set del programa de Telefe, se puede ver a Maxi con el delantal blanco de participante, posando junto a su hijo menor, Wanda y su madre, Nora Colosimo. La postal refleja no solo la unión familiar en un contexto televisivo, sino también la cercanía y el acompañamiento en esta nueva etapa de la mediática.

Benedicto, el hijo de Wanda y Maxi se muestra en el centro de la imagen, con un look relajado, mientras que Nora luce sonriente, con un sweater verde tejido y jeans. Wanda, impecable, eligió una blusa blanca con short sastre negro, destacándose como figura central de la escena.

Wanda Nara mostró el apoyo de Maxi López y de toda su familia en MasterChef. Crédito: Instagram



