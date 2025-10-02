En medio de un expediente judicial iniciado en el exterior, Mauro Icardi busca la restitución de sus hijas, argumentando que Wanda se las llevó a la Argentina sin acuerdo previo.

En este contexto, la abogada del delantero del Galatasaray, Lara Piro, rompió el silencio y contó detalles desconocidos de la interna familiar.

La letrada relató un episodio clave ocurrido en el edificio Chateau de avenida Del Libertador, donde estuvo presente durante 11 horas.

Lara Piro fue entrevistada por Baby Etchecopar

Qué dijo la abogada de Mauro Icardi sobre Wanda Nara

“Ahí fue cuando dije que no conocía, en mi experiencia profesional, a una madre tan compleja como esta”, disparó Piro.

Sin poder dar detalles específicos por una medida cautelar, la abogada fue contundente: “Lo que yo vi que hicieron con esas niñas, es tremendo…”. Y agregó: “Yo iba a decir la manipulación como los gritos, los llantos”.

Las fotos del ingreso de Mauro Icardi y su abogada a la casa de Wanda Nara

Según Piro, Wanda Nara no solo habría tenido actitudes cuestionables con sus hijas, sino que también “filtró videos de esa situación con esas nenas, exponiéndolas públicamente”.

La abogada remarcó que la exposición mediática de las chicas fue parte del conflicto y que esto agrava el cuadro familiar.

Por qué Mauro Icardi pide la restitución de sus hijas

En ese sentido, lanzó una indirecta filosa: “Ojalá se pueda dar la restitución, más allá de que para que estén con su padre, para que puedan tener vida de nenas”.