La abogada Elba Marcovecchio, representante legal de Mauro Icardi, habló en el programa DDM (América TV) sobre la compleja situación judicial y familiar que atraviesa el delantero del Galatasaray, en medio de su conflicto con Wanda Nara.

Sus declaraciones surgieron tras las versiones que indicaban que el futbolista planeaba viajar a la Argentina en octubre para ver a sus hijas y dar su versión de los hechos.

Consultada sobre esa posibilidad, Marcovecchio fue clara: “A mí me encantaría que contara su versión, pero el juez debería levantar la cautelar y eso nunca estuvo en análisis”.

Además, explicó las dificultades de agenda: “Mauro tendría tres o cuatro días libres entre partidos, y solo el viaje de ida y vuelta desde Turquía insume más de 30 horas”.

ELBA MARCOVECCHIO REVELÓ LA SITUACIÓN JUDICIAL DE MAURO ICARDI Y SU VÍNCULO CON LAS HIJAS

Pese a esas complicaciones, la letrada remarcó que Icardi haría cualquier esfuerzo para ver a sus hijas: “Es capaz de venirse a pie para estar con ellas. El tema es que hay un pedido de restitución internacional y dentro de ese expediente se analizan otras alternativas más acordes”.

Respecto de la posibilidad de encuentros fuera del país, Marcovecchio señaló que esa cuestión deberá resolverse dentro del expediente de restitución.

En cuanto al régimen de comunicación, deslizó que actualmente el futbolista no tendría contacto fluido con las niñas: “Deberían tenerlo, porque lo más importante es el vínculo paterno. Pero los tiempos judiciales no siempre son los tiempos humanos”.

La abogada recordó también los obstáculos en este proceso judicial: “Cada vez que el juez resolvió que las nenas debían estar con Mauro hubo impedimentos. En algunos casos fueron operativos de diez u once horas frustrados”.

Por último, Marcovecchio hizo referencia al entorno familiar de ambas partes, destacando que del lado de Icardi existe una pareja estable, mientras que en el ámbito materno “las relaciones no siempre fueron estables, lo cual también impacta en la vida de los chicos”.