En medio de su mediática separación de Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un posteo directo y sin filtros. El delantero celebró el fallo judicial que lo favoreció en la causa penal que le habían iniciado su ex y Maxi López.

Con una foto de una carpeta con la inscripción “Causa penal. Archivado”, el futbolista escribió: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

Lejos de quedarse ahí, Icardi redobló la apuesta y dejó un fuerte descargo: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”, sentenció, en clara referencia a sus pequeñas y los hijos que Wanda tuvo con López.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

El posteo, que rápidamente generó repercusión en redes, refleja no solo el alivio de Icardi tras la resolución judicial, sino también la tensa relación que mantiene con su exesposa y el exfutbolista.

Mauro Icardi: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ELBA MARCOVECCHIO HABLÓ DE LA VUELTA DE MAURO ICARDI A LA ARGENTINA

Elba Marcovecchio se mostró elegante y sonriente en la gala de los Martín Fierro 2025, pero no esquivó las preguntas más picantes sobre Mauro Icardi, que está instalado en Turquía junto a Eugenia “la China” Suárez.

En diálogo exclusivo con Ciudad Magazine, la letrada habló de la posibilidad de que Mauro Icardi vuelva al país y hasta se refirió al vínculo con Wanda Nara.

Consultada sobre un eventual cruce con la empresaria en la premiación, la abogada fue contundente: “Ella es la madre de los hijos de mi cliente. Más allá de las diferencias, la respeto y la valoro”, afirmó con diplomacia.

Foto: Captura de video exclusivo de Ciudad Magazine

Sobre la posibilidad de que el delantero del Galatasaray regrese a la Argentina, Marcovecchio no lo descartó: “Vamos a ver… A mí me encantaría, pero vamos a ver”, deslizó, alimentando las versiones de un inminente viaje del futbolista.

Finalmente, Elba aclaró que no existe ningún obstáculo legal que impida la visita de Icardi al país, en especial, por el enfrentamiento legal que mantiene con la madre de sus dos hijas, Wanda: “No hay impedimento jurídico“, cerró, concreta.