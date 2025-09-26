Aunque la guerra mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara lleva semanas en pausa, la expareja siempre encuentra la manera de convertirse en noticia. Esta vez, un curioso detalle volvió a ponerlos en el centro de la escena.

El periodista Fede Flowers fue quien detectó una coincidencia insólita entre ellos: ¡los dos tienen el mismo celular! Se trata del iPhone 17 en color naranja, el último modelo lanzado hace apenas unas semanas.

“Wanda y Mauro hasta se compraron el mismo celular. Primero lo hizo él, luego ella. Saquen sus conclusiones”, escribió Flowers en X (antes Twitter), junto a dos imágenes que prueban la coincidencia.

Foto: X (@@fedeflowersok) Por: Fabiana Lopez

En una foto se ve a Icardi en el vestuario del Galatasaray, sosteniendo el dispositivo en su mano derecha. En paralelo, Wanda mostró en sus stories de Instagram el mismo teléfono aún en la caja, minutos antes de abrirlo.

El detalle no pasó desapercibido: la conductora arrobó a una página de venta de iPhones, lo que abrió la duda entre los seguidores: ¿se habrá inspirado en Mauro al verlo con el nuevo modelo o fue solo otra casualidad que vuelve a unirlos?

Fotos: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA SORPRESIVA REACCIÓN DE MAXI LÓPEZ AL HABLAR DE MARTÍN MIGUELES, EL NUEVO NOVIO DE WANDA NARA: “ÉL ES UN...”

En medio de la gran exposición que suele rodear la vida de Wanda Nara, su exmarido, Maxi López (con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto), rompió el silencio sobre Martín Migueles, el flamante novio de la conductora.

En una nota que le dio a LAM, Maxi sorprendió con su inesperada reacción al hablar de Martín. “¿Cómo te cayó Martín Migueles?”, quiso saber la cronista. Con sorpresa, el entrevistado respondió: “¿Quién? Ah, sí, soy muy malo con los nombres, perdón”.

“El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él. Cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos, así que es un copado”, agregó, dando que hablar con sus dichos.

Foto: Captura (América)

Por último, al remarcarle la buena onda, Maxi cerró, sincero: “Sí, súper bien. Se portó súper bien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”.