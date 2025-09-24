Maxi López le hizo un pícaro reclamo a Wanda Nara a través sus redes sociales, la conductora no se quedó atrás y dejó entre ver la buena onda que hay con su ex, el padre de sus hijos mayores, con una respuesta que dio que hablar.

Es que el empresario y la mediática supieron protagonizar uno de los escándalos mediáticos más polémicos años atrás cuando se separaron en el 2013 y hoy dejaron atrás todo su pasado conflictivo por sus hijos y tienen la mejor de las ondas.

Wanda Nara y Maxi López en Instagram (Foto: captura de @wanda_nara).

“No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!“, escribió el dueño de parte de los clubes de fútbol Birgmingham City de Inglaterra y FC Paradiso de Suiza, junto a una imagen de ella.

LA RESPUESTA DE WANDA NARA A MAXI LÓPEZ

Ahora la situación se dio vuelta y quien está del otro lado de la guerra mediática es Mauro Icardi, quien está en pareja con la China Suárez y todo es escándalo desde el estallido del Wanda Gate. Y para ponerle condimento a esta historia, Maxi López se suma al ida y vuelta.

Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo del bebé que esperan (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

“Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”, le contestó Wanda a su ex, quien formará parte del MasterChef Celebrity como uno de los famosos cocineros y ella por su parte estará en la conducción. Desde la distancia, su mujer Daniela Christiansson, embarazada de su segundo hijo en común, lo acompaña en todo este paso en su carrera.

