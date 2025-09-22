El reciente reencuentro de Wanda Nara y Maxi López volvió a ponerlos en el centro de la escena mediática. La conductora compartió en sus redes sociales una imagen familiar junto al exfutbolista y sus tres hijos, pero lo que más llamó la atención fue su look sin corpiño.

En la postal publicada en Instagram, Wanda aparece con una remera blanca ajustada al cuerpo, posando sonriente junto a Maxi, sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, además de Zaira y Andrés Nara. Sin embargo, la elección de su outfit generó una fuerte repercusión en redes.

LA REACCIÓN DE MORENA RIAL

Una usuaria le preguntó a Morena Rial qué opinaba de la foto y ella no dudó en responder con picardía: “¿Qué necesidad tenía Wanda de sacarse fotos con Maxi López en remera sin corpiño?”.

La hija de Jorge Rial contestó: “¡Que todos hablen! Y lo logró”.

La imagen fue tomada durante el viaje de Maxi a la Argentina, ya que el exjugador vive en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson. Su visita coincidió con las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo que conduce Wanda, y con el esperado reencuentro familiar en Buenos Aires.

Wanda Nara apareció en una foto con Maxi López y su outfit sin corpiño desató polémica. Crédito: Instagram

El exfutbolista se mostró relajado y sonriente, dejando en claro que las viejas diferencias con la madre de sus hijos quedaron atrás.