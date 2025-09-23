Una vez más, Wanda Nara quedó en el centro de la escena tras sumar a su colección un accesorio que desató debate. Se trata de una cartera de piel de cocodrilo valuada en más de 100 mil dólares, una pieza tan exclusiva que, según expertos en moda, solo un puñado de personas en el mundo puede llegar a poseer.

En Puro Show, Pochi explicó el trasfondo de este tipo de adquisiciones: “Claramente, la mayoría de las carteras de Wanda son originales y cuando ella deseaba ciertos modelos imposibles de conseguir, Mauro Icardi recurría a presidentes o jeques para lograrlos”. Una frase que refleja el nivel de contactos y poder necesarios para acceder a estas piezas de lujo.

El asistente de la conductora, Kennys Palacios, fue quien dejó entrever el detalle que disparó la polémica. Desde su entorno aseguran que para Wanda las carteras no son un simple accesorio, sino verdaderas piezas de colección: “Es como él dice, cuestan 100 mil dólares o un poco más, porque hay que matar un cocodrilo para hacerla”, reveló Pochi, marcando el costado más controvertido del asunto.

El precio de la cartera de cocodrilo de Wanda Nara: el lujo millonario que desató críticas. Crédito: Instagram

El valor de estos bolsos no radica únicamente en el material exótico, sino también en la exclusividad de su comercialización. “Por más que tengas toda la plata del mundo, no significa que puedas acceder a ese producto, así seas multimillonario”, subrayó la especialista. Con esa frase, dejó claro que no se trata de un lujo común, sino de un privilegio reservado para una lista reducida de clientes VIP.

LA COLECCIÓN EXCLUSIVA DE WANDA NARA

Todos vimos a Wanda Nara protagonizar compras extravagantes, pero esta incorporación reafirmó su lugar en la élite de los bolsos imposibles. Su colección incluye modelos que rara vez aparecen fuera de desfiles o vitrinas exclusivas, lo que genera tanto admiración como críticas.

Entre la fascinación y la polémica, la cartera millonaria de Wanda Nara volvió a ponerla en boca de todos. Y aunque muchos cuestionan la frivolidad de semejante lujo, la frase final de la especialista resume la situación: “En general, hay una lista de personas con acceso y por eso se hacen por pedido”.